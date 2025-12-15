Senigallia nuovo raid vandalico alla sede del Pd | Strappate la bandiera del partito e quella della pace

Nuovo episodio di vandalismo a Senigallia, dove ignoti hanno danneggiato la sede del Partito Democratico nel centro storico, strappando e rimuovendo la bandiera del partito e quella della Pace. Un gesto che si aggiunge a una serie di atti vandalici che stanno preoccupando la comunità locale.

SENIGALLIA – I vandali tornano a colpire la sede del Partito Democratico in pieno centro storico. Nella giornata di ieri, ignoti hanno preso di mira l'ingresso dei locali dem, strappando e rimuovendo due simboli esposti all'esterno: la bandiera del Partito Democratico e quella della Pace. Non si. Anconatoday.it

