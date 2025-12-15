Senigallia nuovo raid vandalico alla sede del Pd | Strappate la bandiera del partito e quella della pace

Nuovo episodio di vandalismo a Senigallia, dove ignoti hanno danneggiato la sede del Partito Democratico nel centro storico, strappando e rimuovendo la bandiera del partito e quella della Pace. Un gesto che si aggiunge a una serie di atti vandalici che stanno preoccupando la comunità locale.

