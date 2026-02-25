Quattro anni di guerra in Ucraina | fiaccolata della memoria a Genova

La guerra in Ucraina ha portato a una fiaccolata della memoria a Genova, organizzata per commemorare i quattro anni di conflitto. La manifestazione si è svolta martedì 24 febbraio, coinvolgendo decine di cittadini che hanno acceso candele lungo il lungomare. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti passanti, che si sono uniti nel ricordo delle vittime e nel desiderio di pace. La serata si è conclusa con un momento di silenzio collettivo.

Si è svolta martedì 24 febbraio a Genova, tra tardo pomeriggio e sera, la ‘fiaccolata della memoria’ per ricordare i quattro tragici anni di guerra in Ucraina. Un momento di grande partecipazione e commozione che ha coinvolto tantissime persone. Tra gli esponenti istituzionali, anche il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari e l'assessora comunale Arianna Viscogliosi. "Quattro anni di guerra nel cuore dell’Europa che rappresentano, prima di tutto, una grave lesione del diritto alla sovranità di uno Stato libero e indipendente - ha detto Viscogliosi -. Questa aggressione non riguarda solo l’Ucraina: è un attentato ai valori democratici europei e alla pace, che costituisce uno degli elementi fondativi dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Quattro anni della guerra in Ucraina, Palazzo Chigi illuminato con la bandiera di KievLa decisione di illuminare Palazzo Chigi con i colori della bandiera ucraina deriva dal ricordo dei quattro anni di conflitto nel paese.

Quattro anni dalla guerra in Ucraina: l'impegno della Fondazione GP2 nell'accoglienzaIl conflitto in Ucraina ha portato a un aumento di richieste di aiuto, spingendo la Fondazione GP2 a intensificare il suo impegno nell’accoglienza.

Ucraina, quattro anni di guerra: l'incredibile storia dell'intelligence ignorataIl conflitto in Ucraina compie quattro anni. Un compleanno tragico come evidenzia il bilancio, purtroppo provvisorio e probabilmente sottostimato, di morti e feriti: si calcola che ... ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti (e inesorabili) dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e MoscaA quattro anni dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, il numero dei soldati morti in battaglia continua a crescere. I documenti parlano di 2 milioni di vittime nei prossimi mesi ... wired.it

Quattro anni dall’escalation del conflitto in Ucraina attraverso l’obiettivo di Julia Kochetova, vincitrice del World Press Photo Award 2024. In Ucraina, la guerra si combatte anche lontano dal fronte: oltre 2.000 strutture sanitarie distrutte, milioni di persone sen - facebook.com facebook

A quattro anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Venezia si è fermata in un silenzio condiviso. Davanti al Municipio di Mestre, quattro minuti di silenzio hanno segnato un momento di memoria per le vittime del conflitto. Presenti la presidente x.com