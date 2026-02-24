Quattro anni della guerra in Ucraina Palazzo Chigi illuminato con la bandiera di Kiev

La decisione di illuminare Palazzo Chigi con i colori della bandiera ucraina deriva dal ricordo dei quattro anni di conflitto nel paese. La scelta mira a mantenere vivo l’attenzione sulla crisi e a mostrare solidarietà. Le luci sono state accese questa sera, creando un punto di riferimento visivo nel cuore di Roma. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti passanti, che si sono fermati a osservare l’installazione.

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 In occasione dei quattro anni dallo scoppio della guerra in Ucraina Palazzo Chigi è stato illuminato con i colori della bandiera di Kiev. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.