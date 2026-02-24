Quattro anni dalla guerra in Ucraina | l' impegno della Fondazione GP2 nell' accoglienza

Il conflitto in Ucraina ha portato a un aumento di richieste di aiuto, spingendo la Fondazione GP2 a intensificare il suo impegno nell’accoglienza. Quattro anni dopo l’inizio della guerra, l’organizzazione ha aperto nuove strutture e ampliato i servizi per le famiglie in fuga. La decisione nasce dalla crescente necessità di supporto concreto per chi cerca rifugio. Le iniziative si sono concentrate soprattutto nelle zone più colpite dal conflitto.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Sono trascorsi 4 anni dall’inizio del conflitto in Ucraina e altrettanti da quando la Fondazione Giovanni Paolo II ha allargato ancora di più le porte dell’accoglienza. Fin dai primi giorni della guerra, attraverso il contatto già avviato con Green Cross Ucraina, la Fondazione ha avviato un immediato confronto per comprendere quali interventi fossero più urgenti e concreti. Grazie all’esperienza già consolidata con i richiedenti asilo, nel giro di poche settimane sono stati attivati due nuovi centri di accoglienza: uno è a Fiesole (Firenze), tuttora operativo in accordo con la Prefettura fiorentina, oggi configurato come CAS ordinario dedicato a cittadini ucraini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quattro anni fa l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina: la pace sembra sempre più un miraggioIl 24 febbraio 2022, le truppe russe hanno attraversato i confini ucraini, dando avvio a un conflitto che dura da quattro anni.

