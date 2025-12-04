Le imprese al femminile sopravvivono alla crisi più della metà di quelle abruzzesi si trova nelle province di Chieti e Pescara
Il Giro di Italia delle donne che fanno impresa, iniziativa che coinvolge i Comitati per l’imprenditoria femminile delle Camere di commercio Chieti Pescara, ha fatto tappa a Mode in Abruzzo – Stati generali della Moda, evento promosso dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il sistema. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
