Ex Panamino quasi 7 milioni di euro per il rilancio Ecco tutti i dettagli del progetto

È stato avviato il procedimento per affidare la gestione del chiosco ex Panamino nel parco Rabin ai Parioli. Con un investimento di quasi 7 milioni di euro, il progetto di finanza mira a individuare un soggetto privato incaricato di rilanciare l’area. Di seguito, vengono illustrati i principali dettagli e le fasi del processo in corso.

Parte ufficialmente l'iter per l'affidamento del progetto di finanza che ha come scopo l'individuazione di un soggetto privato che gestisca il chiosco ex Panamino, nel parco Rabin ai Parioli. Nuova gestione all'ex PanaminoCome avevamo anticipato a inizio dicembre, il II municipio ha individuato.

