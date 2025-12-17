Barcellona escluso dalla Champions per un anno | l'articolo 4 dell'UEFA chiave per il ‘caso Negreira'
Il Barcellona rischia di essere escluso dalla Champions League per un anno a causa del caso Negreira. La possibile decisione si basa sull’applicazione dell’articolo 4 del regolamento UEFA, che potrebbe comportare sanzioni severe per il club catalano. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio, sollevando interrogativi sulle implicazioni legali e sportive.
L’articolo 4 del regolamento UEFA potrebbe portare all’esclusione del Barcellona dalle competizioni per un anno. La FIFA osserva l'evoluzione del 'caso Negreira'. Il Real Madrid chiede chiarezza dopo i pagamenti all’ex numero due del Comitato Arbitrale spagnolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
