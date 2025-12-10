Juve ai playoff di Champions se… | quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del League Stage

La Juventus si gioca la qualificazione ai playoff di Champions League nelle ultime tre sfide del League Stage contro Pafos, Benfica e Monaco. Per centrare l’obiettivo, la squadra di Spalletti dovrà accumulare un certo numero di punti: ecco quanto serve per assicurarsi la qualificazione.

L'obiettivo minimo: 4-6 punti per la serenità. La qualificazione ai playoff è una necessità impellente per i bianconeri. Ottenere la vittoria questa sera permetterebbe alla squadra di non dover attendere le insidiose sfide del prossimo mese contro il Benfica in casa e il Monaco nel Principato.

