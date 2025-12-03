Quanti soldi ci vengono sottratti dalle multinazionali? Tutti i calcoli sui profitti nascosti in paradisi fiscali

Ogni anno i grandi gruppi spostano il 16% dei profitti in paradisi fiscali che si trovano soprattutto in Paesi occidentali. ?Le risorse tolte al fisco potrebbero finanziare scuola e sanità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Quanti soldi ci vengono sottratti dalle multinazionali? Tutti i calcoli sui profitti nascosti in paradisi fiscali

