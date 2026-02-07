Falcao svela | Ho cambiato la storia della Roma? Forse un po’ sì Giocare nel calcio di oggi? Sarebbe stata una meraviglia

A 72 anni, Paulo Roberto Falcao torna nella capitale italiana e racconta il suo passato alla Roma. L’ex attaccante brasiliano dice di aver forse cambiato la storia del club e si dice convinto che giocare nel calcio di oggi sarebbe stata una meraviglia. Ospite alla Fao per un evento dedicato a giovani e sport, Falcao si è rivisto con Marco Tardelli, suo ex rivale e amico, in un incontro che ha richiamato l’attenzione dei tifosi.

Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. Accordo di massima anche per lui! Pastore: «Juve incompleta ma sufficiente per la Champions, Yildiz rinnoverà. Grande lavoro di Allegri, forse dovrebbero ascoltarlo di più. L’era Lotito alla Lazio finirà solo in un caso» – ESCLUSIVA Viviano dice tutto: «Per un “Fai schifo” in B ho preso un rosso diretto. Zeman? Mi vide fumare dietro al pullman. Il mio rimpianto.» Napoli, restyling del Maradona o un nuovo impianto? La strategia di Comune e club, verso gli Europei di calcio del 2032 Cristiano Ronaldo in rotta con l’Al Nassr! Clamoroso ritorno in quel club? Ecco cosa può succedere Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Falcao svela: «Ho cambiato la storia della Roma? Forse un po’ sì. Giocare nel calcio di oggi? Sarebbe stata una meraviglia» Approfondimenti su Roma Falcao Gasperini post Roma-Milan: “Perdere oggi sarebbe stata una beffa. Ho una difesa straordinaria” Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato la partita contro il Milan, conclusa con un pareggio. Come si sono conosciute Valentina Arrighetti e la moglie Gaia Moretto: “Abbiamo capito subito che sarebbe stata una storia importante” Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno iniziato la loro storia d’amore circa cinque anni fa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Falcao Falcao non ha dubbi: «Ho cambiato la storia dell Roma? Forse un po’ sì. Giocare nel calcio di oggi? Sarebbe stata una meraviglia»Falcao non ha dubbi: «Ho cambiato la storia dell Roma? Forse un po’ sì. Giocare nel calcio di oggi? Sarebbe stata una meraviglia» A 72 anni, Paulo Roberto Falcao torna nel cuore di Roma, ospite della ... calcionews24.com Le emozionanti parole di Falcao sulla Roma: Non so se ho cambiato la storia, ma con me..... Poi parla di GasperiniIl 10 agosto 1980 Paulo Roberto Falcao sbarcò a Fiumicino cambiando - per sempre - la storia della Roma. L’anno prima era stato ultimato il centro sportivo Fulvio Bernardini, per tutti Trigoria, div ... msn.com ALESSANDRO ALEOTTI IN ARTE J-AX SVELA I COMPONENTI DELLA “LIGERA COUNTY FAM.” CHE SARA’ CON LUI SUL PALCO DI SANREMO VENERDÌ 27 FEBBRAIO PER LA SERATA DELLE COVER: COCHI PONZONI PAOLO ROSSI ALE E FRANZ E facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.