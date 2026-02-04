Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Bormio | n di pettorale orario preciso tv

Quando parte Giovanni Franzoni sulla Stelvio, il pubblico e gli appassionati di sci alpino si preparano a seguirlo ancora una volta. Il 5 febbraio, alle 10.15, il pilota italiano scenderà in pista a Bormio per la seconda prova di discesa ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nel primo allenamento ufficiale, Franzoni si presenta con il pettorale numero 12 e una grande voglia di confermarsi. La sua performance sarà trasmessa in diretta in TV, e tutti gli occhi sono puntati

Dopo essersi piazzato al posto d’onore nel primo training ufficiale, Giovanni Franzoni tornerà in pista sulla Stelvio nella mattinata di giovedì 5 febbraio in occasione della seconda prova cronometrata di discesa per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati a Bormio sugli azzurri ed in particolare sulla nuova stella della squadra italiana di velocità, capace di trionfare a gennaio nel superG di Wengen e nella mitica discesa di Kitzbuehel. Vedremo quale sarà l’approccio di Franzoni, abituato a tirare spesso e volentieri tutte le sessioni di allenamento senza la necessità di giocare un po’ a carte coperte come altri big. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tv Approfondimenti su Giovanni Franzoni Quando parte Giovanni Franzoni, prima prova discesa Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orario, tv Questa mattina, Giovanni Franzoni ha preso il via nella sua prima prova di discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orari, tv A Bormio la seconda prova di discesa maschile si svolge giovedì 5 febbraio alle 11. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giovanni Franzoni Argomenti discussi: Quando torna in gara Giovanni Franzoni? L’ultimo impegno prima delle Olimpiadi; Giovanni Franzoni a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare veloci di sci alpino maschile; Quando gareggia Franzoni in discesa e superG? Date, orari e dove vederlo; Che scuola ha fatto Giovanni Franzoni e che titolo di studio ha. Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tvDopo essersi piazzato al posto d'onore nel primo training ufficiale, Giovanni Franzoni tornerà in pista sulla Stelvio nella mattinata di giovedì 5 ... oasport.it A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, prima prova discesa Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingGiovanni Franzoni sarà una delle punte di diamante dell'Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove andrà a caccia di un risultato di ... oasport.it La Valtellina olimpica comincia dalla Stelvio: Giovanni Franzoni secondo nella prima prova di discesa davanti a Odermatt #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook BUONE SENSAZIONI PER GIOVANNI FRANZONI Nella prima prova della discesa libera maschile di #MilanoCortina2026, l'azzurro piazza il secondo miglior tempo sulla Stelvio (1:56.24) Primo l'americano Cochran-Siegle (1:56.08) e terzo lo sviz x.com

