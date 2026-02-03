Quando parte Giovanni Franzoni prima prova discesa Olimpiadi 2026 | n di pettorale orario tv

Questa mattina, Giovanni Franzoni ha preso il via nella sua prima prova di discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con il pettorale numero 23, ha affrontato la pista alle 10,30, trasmessa in diretta sulla Rai. È il debutto per il giovane sciatore italiano, che punta a ottenere un risultato importante nelle discipline veloci.

Giovanni Franzoni sarà una delle punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove andrà a caccia di un risultato di lusso nelle discipline veloci. L’azzurro ha incantato durante la stagione, vincendo la discesa libera di Kitzbuhel e il superG di Wengen, dove è salito sul terzo gradino del podio in discesa: un’esplosione enorme nelle ultime settimane che lo proietta di diritto tra i grandi pretendenti alle medaglie a cinque cerchi. L’avventura del giovane bresciano incomincerà mercoledì 4 febbraio (ore 11.30), quando andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani mattina alle 11 si apre ufficialmente la discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

