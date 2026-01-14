Qualità dell’aria bollettino rosso di Arpae | entrano in vigore le misure emergenziali antismog

A Cesena, in base alle previsioni di Arpae riguardanti il possibile sforamento dei limiti di PM10, sono state adottate misure emergenziali per contenere l’inquinamento atmosferico. Queste misure, attivate in via preventiva, mirano a ridurre i livelli di particolato e tutelare la qualità dell’aria. È importante seguire le indicazioni delle autorità per contribuire alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente.

A Cesena, a seguito delle proiezioni fornite da Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del Pm10, vengono attivate le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Tali misure entreranno in vigore da domani, giovedì 15 gennaio e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Qualità dell’aria: cessano le misure emergenziali, restano i divieti ordinari antismog Leggi anche: Bollino Rosso, proseguono le misure emergenziali per la qualità dell’aria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. QUI LA QUALITÀ DELL’ ARIA CHE RESPIRIAMO NON TRADISCE: …ALLUNGA LA VITA! DI Antony Strufoli Il nostro cuore si riempie di gioia nel vedere la nostra città avvolta da un’aria così intensa, così presente, così pura, così salutare, così… memorabile. A facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.