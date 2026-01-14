Qualità dell’aria bollettino rosso di Arpae | entrano in vigore le misure emergenziali antismog

A Cesena, in base alle previsioni di Arpae riguardanti il possibile sforamento dei limiti di PM10, sono state adottate misure emergenziali per contenere l’inquinamento atmosferico. Queste misure, attivate in via preventiva, mirano a ridurre i livelli di particolato e tutelare la qualità dell’aria. È importante seguire le indicazioni delle autorità per contribuire alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente.

A Cesena, a seguito delle proiezioni fornite da Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del Pm10, vengono attivate le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Tali misure entreranno in vigore da domani, giovedì 15 gennaio e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

