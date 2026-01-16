La qualità dell’aria non migliora | le misure emergenziali antismog restano in vigore fino a lunedì

Il Comune di Riccione comunica che, in conseguenza delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei limiti di PM10, le misure emergenziali antismog resteranno in vigore fino a lunedì. Tali interventi sono stati adottati per tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica, in attesa di condizioni atmosferiche che favoriscano un miglioramento della situazione.

