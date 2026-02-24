Pari opportunità e violenza di genere | in Mugello percorso di formazione

Il Tavolo interistituzionale del Mugello ha avviato un percorso di formazione sulla violenza di genere e le pari opportunità, coinvolgendo insegnanti, forze dell’ordine e rappresentanti delle associazioni locali. La causa deriva dalla crescente consapevolezza della necessità di sensibilizzare chi lavora con le fasce più vulnerabili della popolazione. Durante gli incontri, vengono illustrati strumenti pratici per riconoscere e contrastare le discriminazioni e le violenze. Il progetto mira a rafforzare il ruolo di chi opera sul territorio.

Firenze, 24 febbraio 2026 - E' rivolto a personale dei Comuni, associazioni del terzo settore e sportive, forze dell'ordine, personale scolastico, testate giornalistiche il percorso di formazione e sensibilizzazione sulle pari opportunità e la violenza di genere che il Tavolo interistituzionale per la promozione delle pari opportunità dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello organizza in collaborazione con l'associazione Artemisia e col patrocinio della SdS Mugello. Due gli incontri previsti sul territorio: martedì 3 marzo (9-13) alla biblioteca comunale di Vicchio e giovedì 5 marzo (9-13) all'auditorium scolastico di S.

Finanziaria 2026, più risorse contro la violenza di genere e per le pari opportunitàLa Legge di Bilancio per il 2026 prevede più fondi per combattere la violenza di genere e promuovere le pari opportunità.

