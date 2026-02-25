pugno a un dirigente di calcio caos alla partita juniores spogliatoi danneggiati

Un pugno sferrato contro un dirigente di calcio ha scatenato il caos durante la partita juniores, portando a danni negli spogliatoi. La lite, nata per motivi di tensione tra i giocatori, è degenerata in violenza e ha lasciato porte e armadietti distrutti. Testimoni hanno visto la scena mentre le urla si sentivano forte dal campo. La polizia sta indagando sull’incidente e sulle cause che hanno portato a questa escalation di violenza.

Montopoli (Pisa), 25 febbraio 2026 - Il campo come un ring di pugilato. La rabbia riversata sulle pareti e gli oggetti degli spogliatoi sporcati e danneggiati. Tutto questo in una partita di calcio tra juniores provinciali under 19 al Bianco Bianchi di Montopoli tra il Città di Montopoli e la Ginestra Fiorentina. «Intorno al 70’ – racconta un dirigente della Ginestra – dopo uno scontro di gioco a centrocampo, un nostro giocatore è stato colpito con un pugno da un avversario. Sono intervenuto per soccorrerlo e poi l’ho accompagnato fuori dal rettangolo di gioco. Mentre lo stavo medicando, una persona fuori dalla recinzione ha iniziato a offendere e a dire che aveva fatto bene l’avversario a colpirlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l'allenatore finisce in ospedaleDopo la partita tra le squadre under 17 dell’Acqui Calcio e del Baveno Stresa Calcio, è scoppiata una rissa negli spogliatoi.

Caos nella gelateria, prima il calcio a un cagnolino poi il pugno a un carabiniere: arrestato un 50enneIeri notte a Lugo è scoppiato il caos in una gelateria.

Dirigente d’azienda aggredisce sindacalista Cgil: gli insulti da remoto, poi il blitz in sedeMarco Cillo, 41 anni, è stato aggredito in Camera del Lavoro a Legnano dal dirigente di un’azienda appaltatrice di BRT. Il sindacato ha proclamato per lunedì ... milano.repubblica.it

Aggressione a scuola a Novi Ligure: studentessa colpita con un pugno, scatta la denuncia del dirigenteA Novi Ligure un preside ha denunciato uno studente che ha colpito con un pugno una compagna, urlandole frasi razziste. Il dirigente Maranzana ha coinvolto i Carabinieri e il Consiglio d'istituto per ... orizzontescuola.it

Non lo considero pugno duro, Franco. Comolli si è comportato in modo inqualificabile. Chiellini e Tare devono imparare che un dirigente non va in campo per prendersela con un arbitro che ha sbagliato. Sono scene da campionato di terza categoria. x.com

Tgr Rai Lombardia. . Legnano, sindacalista aggredito dal dirigente di un'azienda di trasporto Per Marco Cillo, segretario Filt Cgil di Olona Ticino, otto giorni di prognosi. L'ad di Furgone Facile ha riconosciuto l’errore da parte del cotitolare dell’azienda sull'aggr facebook