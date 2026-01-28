Caos nella gelateria prima il calcio a un cagnolino poi il pugno a un carabiniere | arrestato un 50enne

Ieri notte a Lugo è scoppiato il caos in una gelateria. Un uomo di 50 anni ha prima colpito un cagnolino, poi ha sferrato un pugno a un carabiniere intervenuto sul posto. I militari hanno deciso di arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali aggravate. La scena si è fatta molto tesa, con i clienti che hanno assistito impauriti. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato portato via dalle forze dell’ordine.

Tutto era partito da una serie di molestie, insulti e minacce da parte dell'uomo negli spazi della gelateria. Poi l'aggressione ai militari che infine hanno arrestato l'uomo La vicenda ha avuto inizio nella tarda serata, quando una telefonata al numero di emergenza 112 ha segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione all’interno di una gelateria del centro di Lugo. A questo punto è giunta sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile più vicina per effettuare le necessarie verifiche. All’esterno del locale i militari avrebbero effettivamente notato la presenza di un individuo in stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

