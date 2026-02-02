Ferita a colpi di fucile dal marito la donna operata d'urgenza | salva la funzionalità del braccio

Una donna di 45 anni è stata ferita dal marito con un fucile nel Beneventano. È stata operata d’urgenza dopo essere stata colpita all’arteria ascellare. I medici sono riusciti a salvare il suo braccio durante l’intervento.

La 45enne ferita a colpi di fucile nel Beneventano è stata colpita all'arteria ascellare: grazie a un delicato intervento chirurgico, i medici le hanno salvato la funzionalità del braccio.

