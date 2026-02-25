I chiarimenti della giunta sul Museo dei bambini a Bologna

Una protesta al quartiere Pilastro nasce dall’abbattimento di alcuni alberi, che la giunta ha deciso per costruire il nuovo Museo dei bambini. Gli abitanti del quartiere si oppongono alla perdita degli alberi, considerata una scelta dannosa per l’ambiente locale. La tensione cresce tra chi sostiene l’importanza del progetto e chi difende il verde urbano. La questione resta aperta mentre le parti cercano una soluzione condivisa.

In questi giorni, al quartiere Pilastro, ci sono state un po’ di tensioni. Un gruppo di persone ha protestato contro l’abbattimento di alcuni alberi funzionale alla costruzione del nuovo Museo dei bambini. Proteste simili c’erano state al parco don Bosco, per le scuole Besta, e al parco della Zucca, per la costruzione del parcheggio. Entrambi i progetti sono stati modificati o eliminati. In questo caso, però, la giunta sembra voler tirar dritto. Sui propri canali social, il sindaco Matteo Lepore ha voluto fare un po’ di chiarezza sul progetto. In alcune slide condivise sul suo canale Telegram, si legge come il progetto sia “frutto di un lungo percorso di condivisione (3 anni) che ha coinvolto e continuerà a coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e residenti”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

A Bologna l'albero ha sempre ragione. La battaglia di Mu.Basta contro un Museo dei bambiniA Bologna, la decisione di eliminare alcuni alberi per costruire un museo per bambini ha suscitato polemiche.

