Un corteo di caregiver si è riunito davanti al municipio per esprimere dissenso contro le nuove regole, ritenute penalizzanti. La protesta nasce dalla percezione che il regolamento comunale, pur affermando di rispettare la legge e le decisioni del Tar, non consideri adeguatamente le esigenze di chi assiste un familiare disabile. I partecipanti hanno portato cartelli e hanno chiesto un incontro con le autorità per chiarimenti. La questione rimane aperta e attende sviluppi.

"Il nuovo Regolamento comunale è in linea con la normativa e con la sentenza del Tar. Siamo solidali con i familiari che si prendono cura dei congiunti con disabilità". A puntualizzarlo è l’assessora alle Politiche sociali Francesca Maletti, dopo l’episodio choc in Consiglio comunale dove lunedì sera il vicepresidente dell’associazione ’Prima gli ultimi’ Stefano Forti si è tagliato le vene dei polsi con un cutter: "Così non si può andare avanti", ha detto l’uomo nella sua azione dimostrativa ai consiglieri comunali sgomenti di fronte al gesto. Forti è stati immediatamente soccorso dai consiglieri-medici e poi dal personale del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gesto di protesta in Consiglio. Caregiver si ferisce con un cutter: "Così non si può andare avanti"Durante la riunione del Consiglio comunale, un caregiver si è ferito usando un cutter, gridando che la situazione era insostenibile.

Il consiglio comunale approva all’unanimità il nuovo regolamento per gli studenti con disabilitàIl consiglio comunale di Ancona ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento dedicato all’assistenza per studenti con disabilità.

Temi più discussi: Protesta in Consiglio: Siamo vicini ai caregiver. Ma il nuovo regolamento è in linea con il Tar; Piazza Europa a Cuneo, presidio di protesta contro l’abbattimento dei cedri, sospeso il cantiere; Polizia al cantiere di via Pirandello: alberi abbattuti, il presidio resta e si sposta in centro; I 'murati in casa' dal resort invitano la sindaca: Venga a vedere. Nuova protesta con 'open day' sui cantieri / FOTO.

Protesta in Consiglio: Siamo vicini ai caregiver. Ma il nuovo regolamento è in linea con il TarL’assessora Maletti interviene dopo il gesto autolesionistico in Comune Sul caso della persona che ha compiuto l’atto, in corso approfondimenti. ilrestodelcarlino.it

Genova, l’opposizione protesta in Consiglio contro le nuove tariffe AmtGenova – Protesta dell'opposizione in Consiglio comunale ancora contro le nuove tariffe di Amt e la mancata discussione in aula su questo argomento. All'inizio della seduta i consiglieri comunali di ... ilsecoloxix.it

Caregiver si taglia le vene con un cutter durante la seduta del Consiglio comunale a Modena Il gesto di protesta è avvenuto nella giornata di ieri: le ferite, fortunatamente, erano superficiali. Sul posto è intervenuta un'ambulanza... - facebook.com facebook