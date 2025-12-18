Il consiglio comunale approva all’unanimità il nuovo regolamento per gli studenti con disabilità

Il consiglio comunale di Ancona ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento dedicato all’assistenza per studenti con disabilità. Un passo importante per garantire diritti e maggiore autonomia a chi ne ha bisogno, rafforzando l’impegno della città nel promuovere un sistema scolastico più inclusivo e accessibile per tutti.

ANCONA – Oggi, giovedì 18 dicembre, il consiglio comunale ha votato all'unanimità l'approvazione del Nuovo regolamento del servizio sull'assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alunni e studenti in situazione di disabilità certificata. Il provvedimento è stato promosso da Silvia Fattorini.

