VIDEO Bagnoli voragine in strada | stop ai tir del cantiere America’s Cup

Questa mattina, una grande voragine si è aperta in via Nuova Bagnoli, proprio al centro della carreggiata. La strada è stata prontamente chiusa e i tir del cantiere per l’America’s Cup sono stati fermati, per evitare incidenti. I residenti sono rimasti sorpresi, alcuni hanno già chiamato le autorità per chiedere interventi rapidi. La strada rimane chiusa in attesa di verifiche e di un intervento di riparazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un'ampia voragine si è aperta stamattina in via Nuova Bagnoli, al centro della carreggiata. Il dissesto ha determinato lo stop alla circolazione. Sull'arteria transitano i tira diretti al cantiere dell'America's Cup. Sulla stessa strada nelle notti scorse cittadini e comitati hanno inscenato una protesta, bloccando proprio il transito dei camion impegnati nei lavori. "La voragine che si è aperta stamattina a via Nuova Bagnoli – sostiene una nota della rete sociale No box – diritto alla città – è la rappresentazione plastica della mancanza di programmazione e di notevole approssimazione con cui si lavora per "fare in fretta" ciò che si prevede di fare per arrivare in tempo per l'America ' s Cup.

