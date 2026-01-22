Made in Italy 2030 La strategia italiana per sicurezza economica e prosperità

Made in Italy 2030 è la strategia del governo italiano per garantire stabilità economica e crescita sostenibile. Il documento, frutto di un’ampia consultazione pubblica durata oltre un anno, coinvolge oltre 200 stakeholder tra imprese, sindacati, accademia e istituzioni. Questa iniziativa mira a definire le priorità e le azioni necessarie per rafforzare il patrimonio industriale e promuovere un futuro di prosperità per il paese.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha redatto il Libro Bianco "Made in Italy 2030", documento conclusivo di una consultazione pubblica durata oltre un anno che ha coinvolto più di 200 soggetti tra associazioni di impresa, sindacati, mondo accademico, think tank e altri stakeholder pubblici e privati. Questo processo partecipativo ha prodotto una nuova strategia di politica industriale che l'Italia intende attuare in un momento di profondo riassetto degli equilibri geoeconomici globali, contribuendo simultaneamente alla ridefinizione delle priorità europee in materia industriale.

