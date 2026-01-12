Pronostico Stoccarda-Eintracht Francoforte | pesano dieci gol in più

L'incontro tra Stoccarda e Eintracht Francoforte, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si svolgerà martedì alle 18:30. Analizziamo le probabili formazioni e offriamo un pronostico basato sulle recenti prestazioni, considerando che le due squadre hanno segnato complessivamente dieci gol in più rispetto alle precedenti sfide. Un appuntamento importante per la classifica e l’andamento stagionale delle squadre.

Stoccarda-Eintracht Francoforte è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono tre i punti di differenza in classifica che dividono queste due squadre a favore dello Stoccarda che sulla carta sarebbe quinto ma che a pari lunghezze insieme a Lipsia e Leverkusen, con 29, e quindi in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quattro vittorie nelle ultime cinque partite – in tute le manifestazioni – permettono ai padroni di casa di presentarsi oggettivamente nel migliore dei modi a questo appuntamento: un appuntamento contro un Francoforte che viene dal pareggio contro il Borussia (tre a tre e tantissime emozioni) che potrebbe pure pagare qualcosa sotto l'aspetto difensivo.

