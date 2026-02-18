Il Celtic affronta lo Stoccarda per i playoff di Europa League, spinto da una serie di dieci partite senza sconfitte. La sfida si gioca domani e promette un festival di gol, con entrambe le squadre che cercano di conquistare la qualificazione. I tifosi sono già in fermento, sperando in un match ricco di emozioni e reti.

Celtic-Stoccarda è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dieci partite di fila senza perdere. O’Neill, storico tecnico del Celtic, da quando si è nuovamente seduto su quella panchina non ha mai assaporato l’amaro gusto della sconfitta. Certo, stavolta il livello si alza e anche pareggio contro uno Stoccarda alla ricerca di un risultato utile per mettere il discorso qualificazione in discesa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sarà complicato per il Celtic fare bottino pieno, ma il momento magico – tenendo insomma aperto il tutto alla prossima settimana quando si giocherà il ritorno – continuerà sicuramente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Celtic-Stoccarda: è il festival del gol

