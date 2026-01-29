Questa sera alle 21 si gioca Nottingham Forest contro Ferencvaros, una sfida valida per l’ottava giornata della Europa League. I tifosi sono in attesa di vedere come si comporteranno le due squadre, con le formazioni che verranno scelte e il pronostico che si fa strada tra gli appassionati. La partita, in diretta tv, potrebbe decidere molto in vista della fase a eliminazione diretta.

Nottingham Forest-Ferencvaros è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due partite ufficiali dopo la sosta del campionato ungherese, un pareggio in Europa League e una sconfitta interna in campionato. Il Ferencvaros, toccato anche dall’addio di Toth, uno dei migliori centrocampisti in squadra, non ha ripreso nei migliori dei modi la stagione. E rischia grosso sul campo del Nottingham Forest, una squadra che si sta rinforzando e che sogna di guadagnare qualche posizione di classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nottingham Forest-Ferencvaros: ecco cosa farà la differenza

