Il match tra Ludogorets e Ferencvaros si svolge per i playoff di Europa League, perché il Ludogorets cerca di consolidare il suo primato nazionale. La partita si gioca in Bulgaria, dove i tifosi si preparano a tifare con passione, mentre la squadra di casa si trova sotto pressione dopo alcune recenti sconfitte. La sfida si preannuncia intensa, con molti cartellini gialli già previsti dai commentatori.

Ludogorets-Ferencvaros è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Da quattordici anni di fila il Ludogorets in Patria vince il campionato, anche se quest’anno, nonostante le cinque vittorie consecutive piazzate dopo la fine della prima fase di EL, è secondo in classifica, e rischia grosso. Pensieri che inevitabilmente un poco toccano i padroni di casa che, però, contro il Ferencvaros, partono un poco avanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, partono avanti nonostante gli ospiti solamente all’ultima giornata, e per via della sconfitta contro il Nottingham, non abbiano staccato il pass per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Ludogorets-Ferencvaros: alta tensione e gialli a manetta

