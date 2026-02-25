Programma e dirette TV della 29ª giornata di EuroLeague del 25 febbraio 2026

Questa sera si gioca il Round#29 di euroleague, confermando che il basket europeo mantiene ritmi serrati e spettacolo costante. Quattro incontri compongono la serata, con la copertura televisiva distribuita tra le piattaforme principali: EuroLeague TV, Sky Sport Max e Sky Sport Basket. 18.45 – Fenerbahce-Partizan, EuroLeague TV. L’incontro apre la serata di Round#29 e sarà visibile in diretta sulla piattaforma ufficiale. Le due squadre scendono in campo determinati a offrire sfidanti dinamiche e contenuti di alto livello, con la telecronaca presente sulle reti di EuroLeague TV. 19.00 – Zalgiris-Olympiacos, Sky Sport Max. Il confronto rientra nel blocco centrale della serata e sarà trasmesso sulla piattaforma di intrattenimento sportivo. Le squadre si affrontano in una partita che rinnova l’appuntamento con l’alta competitività del torneo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

