Eurolega 2026 | dirette Sky e NOW della 29ª giornata il 25 e 26 febbraio

Eurolega 2026 torna in campo con la 29ª giornata, trasmessa in diretta su Sky e NOW il 25 e 26 febbraio. La manifestazione riprende dopo la pausa delle coppe nazionali, portando le partite più attese della stagione. Le squadre si preparano a sfidarsi in match decisivi, mentre gli appassionati possono seguire l’azione in tempo reale. La competizione si riaccende con incontri che promettono emozioni fino all’ultimo minuto.

La Eurolega torna in scena su Sky e in streaming su NOW, dopo la pausa dedicata alle coppe nazionali. La settimana propone quattro incontri chiave tra mercoledì e giovedì, con l’attenzione rivolta alle sfide più interessanti della 29ª giornata. le gare offriranno cartelloni di alto livello e protagonisti in campo, tra strategia e continuità della stagione. Alle 19:00 si aprono le sfide della giornata, trasmesse su Sky Sport Max. Telecronaca affidata a Andrea Solaini, con aggiornamenti e riassunti disponibili su Sky Sport Max. Alle 20:30, con prepartita alle 20:00, va in scena l’impegno tra Virtus Bologna e Barcellona. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

