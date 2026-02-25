Procuratore generale Napoli | Con Nordio non ho nulla da chiarire

Tempo di lettura: < 1 minuto “Col ministro non ho niente da chiarire. Non c’è una questione sulla quale ci si può chiarire. Io non penso che su questo tema ci si possa chiarire, è un punto di vista anche personale, lo rispetto assolutamente, anche se io essendo un credente e cristiano, apprezzo anche chi mi disprezza”. Così il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli Aldo Policastro interpellato dai giornalisti dopo le polemiche dei giorni scorsi sul referendum tra la procura partenopea e il Guardasigilli. “Condivido assolutamente – ha aggiunto Policastro a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo della Scuola Superiore della Magistratura a Napoli – tutto l’intervento del viceministro Sisto. Devo dire che è stato puntuale, cauto, ha detto le cose che pensava. Penso assolutamente che è necessario un assoluto rispetto e penso che il messaggio del presidente della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura sul rispetto vicendevole delle istituzioni, sulla necessità che i tre poteri giudiziario esecutivo e legislativo rimangano separati e autonomi tra di loro, sia fondamentale per la vita della Repubblica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

