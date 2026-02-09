Nordio contro il procuratore generale di Napoli | Non gli stringerei la mano

Il ministro Nordio si scaglia contro il procuratore generale di Napoli, rifiutandosi di dargli la mano. “Non gli stringerei la mano”, dice senza mezzi termini. La sua presa di posizione arriva dopo le tensioni tra il governo e la magistratura partenopea, che ora si trovano di fronte a un nuovo scontro pubblico. La magistratura associata, invece, si è unita e ha risposto compatta all’attacco, difendendo il proprio rappresentante senza esitazioni.

In polemica con Aldo Policastro che definì la riforma il “completamento del piano di Licio Gelli”. Solidarietà dell'Anm locale "Tutta la magistratura associata è riuscita a unirsi e a dare la risposta migliore nei confronti di un attacco che non può essere accettato nei confronti del nostro procuratore generale". È quanto dice Leda Rossetti, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Napoli, in risposta all'affermazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nei giorni scorsi su Aldo Policastro ha detto "quel procuratore generale che ha detto che la riforma attua il piano Gelli ha il mio massimo disprezzo, non gli stringerei mai la mano".🔗 Leggi su Napolitoday.it

