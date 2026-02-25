Primarie nel centrodestra | Mai è un voto di facciata

Le primarie nel centrodestra sono state bocciate come un voto di facciata, secondo un commento diffuso. La decisione di ripetere le consultazioni in vista delle comunali del 2029 suscita dubbi sulla reale volontà di coinvolgimento dei cittadini. Un ex sindaco di Cesena ha osservato che, come nel 1990, anche questa volta si potrebbe trattare più di una passerella politica che di un metodo autentico di scelta. La questione rimane aperta e al centro del dibattito.

Primarie in entrambi gli schieramenti per le comunali 2029, per scegliere il candidato sindaco. La suggestione, o che altro, dell'ex sindaco di Cesena Paolo Lucchi (Pd) illquale aggiunge che come Cesena fu primatista delle primarie nel '90 (dentro il Pci), lo diverrebbe ancora con l'inedito svolgimento in entrambi i poli. Ma il centrodestra mai vi ha fatto ricorso. Capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Casali, l'ex sindaco Lucchi invita a considerare le primarie – anche nel centrodestra – come esempio di democrazia.Che cosa risponde? "Che resto francamente perplesso. Almeno per come si sono svolte a Cesena, le primarie del Pd non mi sono mai sembrate uno strumento di scelta popolare, ma piuttosto una legittimazione del potere: un passaggio spesso di facciata, dove nella maggior parte dei casi il vincitore era in sostanza scritto".

Candidati sindaco 2029: "Sogno le primarie sia nel centrosinistra che nel centrodestra"Paolo Lucchi ha espresso il desiderio di vedere primarie aperte nel 2029 sia nel centrosinistra che nel centrodestra, per scegliere i candidati sindaco.

Litigi, primarie e scissioni: che cosa sta succedendo nel centrodestraRomano La Russa ha definito le primarie una stupidata, scatenando una reazione sorprendente anche in famiglia.

