La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono ora ce l' ho in mano | subito virale sui social

Laura Pausini ha commesso una gaffe durante la sua esibizione a Sanremo 2026, quando ha detto “ora ce l’ho in mano” con il microfono ancora acceso. La battuta spontanea ha fatto sorridere il pubblico e ha rapidamente fatto il giro dei social, dove gli utenti hanno condiviso meme e commenti ironici. La cantante ha così ravvivato l’atmosfera della serata, catturando l’attenzione di tutti con un commento innocente e naturale.

