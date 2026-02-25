La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono ora ce l' ho in mano | subito virale sui social

Laura Pausini ha commesso una gaffe durante la sua esibizione a Sanremo 2026, quando ha detto “ora ce l’ho in mano” con il microfono ancora acceso. La battuta spontanea ha fatto sorridere il pubblico e ha rapidamente fatto il giro dei social, dove gli utenti hanno condiviso meme e commenti ironici. La cantante ha così ravvivato l’atmosfera della serata, catturando l’attenzione di tutti con un commento innocente e naturale.

Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 big di Sanremo 2026 andranno dal Presidente Mattarella. L'annuncio del conduttore sui socialCarlo Conti, Laura Pausini e gli altri 30 big in gara a Sanremo 2026 si preparano a fare il primo passo ufficiale.

Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo.

Sanremo 2026, la prima serata in diretta - La gaffe hot di Laura Pausini: Mamma non è successo nienteLa cronaca minuto per minuto della serata d’apertura del Festival: ordine di esibizione, cantanti e polemiche in diretta dall’Ariston nel debutto di martedì 24 febbraio. libero.it

Sanremo 2026, prima gaffe per Laura Pausini sul palco: l’intervento di Carlo ContiUn momento umano sul palco di Sanremo 2026: Laura Pausini, visibilmente emozionata, sbaglia una pronuncia. Ecco cosa è accaduto durante la presentazione di Ditonellapiaga. notizie.it