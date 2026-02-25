La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono ora ce l' ho in mano | subito virale sui social
Laura Pausini ha commesso una gaffe durante la sua esibizione a Sanremo 2026, quando ha detto “ora ce l’ho in mano” con il microfono ancora acceso. La battuta spontanea ha fatto sorridere il pubblico e ha rapidamente fatto il giro dei social, dove gli utenti hanno condiviso meme e commenti ironici. La cantante ha così ravvivato l’atmosfera della serata, catturando l’attenzione di tutti con un commento innocente e naturale.
La gaffe con il microfono di Laura Pausini a Sanremo 2026 diventa virale sui social: “ora ce l’ho in mano”, ilarità su X e Instagram. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 big di Sanremo 2026 andranno dal Presidente Mattarella. L'annuncio del conduttore sui socialCarlo Conti, Laura Pausini e gli altri 30 big in gara a Sanremo 2026 si preparano a fare il primo passo ufficiale.
Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo.
Il veto di Laura Pausini a Sanremo 2026 sta mandando in crisi Carlo Conti
Temi più discussi: Rigoletto e l’Inno eseguito da Fresu. Telecronaca (senza gaffe) di Bulbarelli; Laura Pausini è pronta per Sanremo: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento; Sanremo 2026, vola la gara (e il FantaSanremo). Il super ospite Tiziano Ferro, Pausini si inginocchia; Roma 2040, candidatura olimpica: con Gualtieri e il Pd ora ci sono anche i 5S.
Sanremo 2026, la prima serata in diretta - La gaffe hot di Laura Pausini: Mamma non è successo nienteLa cronaca minuto per minuto della serata d’apertura del Festival: ordine di esibizione, cantanti e polemiche in diretta dall’Ariston nel debutto di martedì 24 febbraio. libero.it
Sanremo 2026, prima gaffe per Laura Pausini sul palco: l’intervento di Carlo ContiUn momento umano sul palco di Sanremo 2026: Laura Pausini, visibilmente emozionata, sbaglia una pronuncia. Ecco cosa è accaduto durante la presentazione di Ditonellapiaga. notizie.it
Un festival all'insegna dell'eleganza con qualche piccola trasgressione. Laura Pausini impeccabile nei suo abiti firmati dalla Maison Armani. Così come Arisa, nel suo tubino bianco impreziosito da 1.300 cristalli. Irriverente e iconico il look scelto da Ditonellapi - facebook.com facebook
All’Ariston doppio scivolone sul nome di Sayf: Laura Pausini lo annuncia come “Safe” e lo ripete anche tra gli autori. Poco dopo inciampa anche Carlo Conti. #sanremo2026 x.com