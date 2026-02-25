La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono me lo avete messo in mano | virale sui social

Da virgilio.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini ha commesso una gaffe a Sanremo 2026 quando ha detto “me lo avete messo in mano” durante un intervento sul palco. La frase, pronunciata in modo spontaneo, ha suscitato risate tra il pubblico e sui social, dove è diventata rapidamente virale. La cantante si è mostrata sorpresa dalla reazione e ha continuato il suo intervento, mentre gli utenti commentano l’episodio con simpatia. La scena ha catturato l’attenzione di molti spettatori.

Laura Pausini, in veste di co-conduttrice a Sanremo 2026, è diventata virale sui social durante la prima serata del Festival per un siparietto non voluto con il microfono. La cantante, alle prese con un problema audio, si è prodotta in una battuta: “prima ero microfonata, ora ce l’ho in mano”. Il momento ha generato diverse reazioni su X e Instagram, mettendo in luce la spontaneità dell’artista nell’involontaria gaffe. Laura Pausini, la gaffe “hot” a Sanremo 2026 La prima serata di Sanremo 2026 non è rimasta immune da momenti imprevisti, con un siparietto che ha visto protagonista Laura Pausini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono, "ora ce l'ho in mano": subito virale sui socialLaura Pausini ha commesso una gaffe durante la sua esibizione a Sanremo 2026, quando ha detto “ora ce l’ho in mano” con il microfono ancora acceso.

