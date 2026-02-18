Acona, 18 febbraio 2026 – Una residente ha causato un grande scontro in tribunale dopo aver rifiutato di pagare 24 euro per le pulizie delle scale condominiali, accumulando tre mensilità di arretrati. La discussione si è acceso quando il condominio ha deciso di portare la questione davanti ai giudici, portando alla luce un debito che la donna si ostinava a ignorare.

Ancona, 18 febbraio 2026 – C’erano da pagare le spese per le pulizie delle scale del condominio ma una residente era indietro di due mensilità e stava scattando anche la terza. Per 24 euro è successo un putiferio in una palazzina di Collemarino, in via Pacinotti. Schiaffoni e spinte, colf caduta dalle scale. Il fidanzato dell’inquilina morosa si era messo in mezzo ed era scoppiata una lite sul pianerottolo del quarto piano finita a schiaffoni e spinte e con la colf addetta alle pulizie caduta dalle scale e portata in ospedale con 90 giorni di prognosi. In due sono a processo davanti alla giudice Giulia Casiello per minacce e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pulizia delle scale non pagate, putiferio per 24 euro: la lite finisce in tribunale

Leggi anche: Regione, 24 milioni per energia solidale e pulizia delle strade: fondi a famiglie e Comuni

Lite tra vicini finisce in tribunale. Al centro c’è un pozzo d’acqua e un allaccio senza permessoUna normale disputa tra vicini di casa si trasforma in un procedimento giudiziario, al centro della quale si trovano un pozzo d’acqua e un allaccio abusivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.