Reazione patologica a dispetti immaginari | pena ridotta allo stalker condominiale

Questa mattina il giudice ha deciso di ridurre la pena a un uomo che molestava e intimidiva i vicini di casa nel suo condominio. Lo stalker si appostava sulle scale, cercando di sorprendere le persone all’ingresso o all’uscita e, in alcuni casi, arrivava ad aggredirli fisicamente dopo discussioni. La sua condotta ha creato tensione tra gli abitanti del palazzo, che ora sperano in un intervento più deciso.

Molesta, intimidisce e ingiuria i vicini di casa, appostandosi sulle scale condominiali per sorprenderli all’ingresso o all’uscita dai loro appartamenti e aggredendoli fisicamente in seguito a litigi.Comportamenti che sarebbero stati provocati da “dispetti immaginari” e che delineano un disturbo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Condominio Reazione Ndrangheta, ridotta a 7 anni e 8 mesi pena a ex parlamentare Pittelli Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista, ha visto la sua condanna ridursi a 7 anni e 8 mesi in appello. Artigiano morto in falegnameria: pena ridotta in Appello per il titolare Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Condominio Reazione Argomenti discussi: Reazione patologica a dispetti immaginari: pena ridotta allo stalker condominiale. ITALIA-MONDO | E' arrivata la prima reazione del Biscione alla nuova puntata di Falsissimo con le nuove accuse del re dei paparazzi. L'azienda apre la strada a possibili azioni legali facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.