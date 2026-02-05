Reazione patologica a dispetti immaginari | pena ridotta allo stalker condominiale

Questa mattina il giudice ha deciso di ridurre la pena a un uomo che molestava e intimidiva i vicini di casa nel suo condominio. Lo stalker si appostava sulle scale, cercando di sorprendere le persone all’ingresso o all’uscita e, in alcuni casi, arrivava ad aggredirli fisicamente dopo discussioni. La sua condotta ha creato tensione tra gli abitanti del palazzo, che ora sperano in un intervento più deciso.

Molesta, intimidisce e ingiuria i vicini di casa, appostandosi sulle scale condominiali per sorprenderli all’ingresso o all’uscita dai loro appartamenti e aggredendoli fisicamente in seguito a litigi.Comportamenti che sarebbero stati provocati da “dispetti immaginari” e che delineano un disturbo.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

