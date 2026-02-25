Pratola Serra archiviazione per l' ex sindaco Aufiero | il GIP accoglie la richiesta della Procura

Il Gip del Tribunale di Napoli, Anna Tirone, ha firmato il decreto di archiviazione relativo al fascicolo che riguardava l’ex sindaco Antonio Aufiero e altri indagati. La decisione segue la richiesta della Procura di Napoli, rappresentata dal pm Immacolata Sica, che aveva chiesto lo stralcio del procedimento dal fascicolo principale.Nel decreto, il Gip osserva come “la mancata sussistenza dell’ipotesi di reato astrattamente configurabile a carico dell’indagato si combina con l’inadeguatezza degli elementi presenti agli atti per consentire una ragionevole previsione di condanna o l’applicazione di misure di sicurezza diverse dalla confisca”. L’inchiesta originaria era stata stralciata e comprendeva, tra le contestazioni provvisorie, l’ipotesi di corruzione elettorale nei confronti di Aufiero, difeso dall’avvocato Teodoro Reppucci. Altri nove soggetti coinvolti, considerati beneficiari della presunta corruzione, erano assistiti dagli avvocati Enrico Matarazzo, Annibale Schettino, Carolina Schettino e Alberico Villani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Accusato di omicidio, il giudice accoglie la richiesta della procura e scarcera Nouri HedhiliA Bergamo, il giudice Michele Ravelli ha disposto la scarcerazione di Nouri Hedhili, accogliendo la richiesta della procura guidata dalla pm Maria Esposito, in seguito agli ultimi aggiornamenti dell’inchiesta.

Pratola Serra, il sindaco sollecita un tavolo tecnico dopo l'ultimo incidente sulla SS7 BisQuesta mattina a Pratola Serra il sindaco ha chiesto di riunire subito un tavolo tecnico.