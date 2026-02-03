trump richiede a harvard risarcimento milionario per presunta frode elettorale

Donald Trump ha chiesto a Harvard un risarcimento di un miliardo di dollari. L’ex presidente accusa l’università di aver diffuso notizie false al New York Times. La richiesta arriva dopo settimane di polemiche sui rapporti tra Trump e l’istituzione. La vicenda tiene banco negli ambienti politici e mediatici.

Donald Trump ha chiesto all’Università di Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari, accusando l’istituzione di aver fornito al New York Times notizie definite “sciocchezze”. L’evento si verifica nel contesto di una controversia legata a presunte illegalità e a una “formazione professionale” ritenuta inappropriata. Il presidente Usa, in un messaggio pubblicato su Truth, ha dichiarato che Harvard “si comporta in modo pessimo da molto tempo”, definendola “profondamente antisemita”. Trump ha espresso la volontà di non avere più alcun rapporto con l’università, e ha sottolineato che l’istituto avrebbe dovuto affrontare le conseguenze delle proprie azioni illecite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

