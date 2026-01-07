A Lanciano la presentazione del libro di Franco Ciarelli Rèverie
La Casa Editrice Nuova Gutemberg di Lanciano inaugura il 2026 con la presentazione del libro di Franco Ciarelli,
La Casa Editrice Nuova Gutemberg di Lanciano inaugura il 2026 con un appuntamento culturale di grande rilievo, dedicato a uno degli autori più originali e apprezzati del panorama letterario contemporaneo: Franco Ciarelli.L’evento si terrà sabato 10 gennaio 2026, alle ore 17.30, nella Sala Benito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Lo scrittore lancianese Franco Ciarelli presenta "Reverie" al Fla di Pescara
Leggi anche: "Voci dalle ossa", la presentazione del nuovo libro di Alessia Franco
A Lanciano la presentazione del libro di Franco Ciarelli "Rèverie" - Nel corso dell’incontro, Franco Ciarelli presenterà il suo ultimo lavoro, Rèverie, un’opera che conferma la profondità poetica e la cifra stilistica dell’autore, da anni punto di riferimento nel ... chietitoday.it
#Avezzano: presentazione libro "La Guerra nella Marsica": storie ignote della seconda guerra mondiale. Info Media News Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti Campobasso #Roma x.com
Sassuolo, cresciamo insieme Comune di Sassuolo e Sassuolo Calcio lanciano il Baby Kit per tutti i nuovi nati in città Un gesto concreto per accogliere le famiglie e rafforzare il legame tra sport e comunità. Presentazione in Municipio con il sindaco Matt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.