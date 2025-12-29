Nel 2026, la Bossoni Brescia Art Marathon ospiterà i Campionati Italiani FISPES di mezza maratona, consolidando il suo ruolo come evento di riferimento nel panorama delle competizioni di corsa. Questa iniziativa sottolinea l’impegno della manifestazione nel promuovere l’inclusione e il protagonismo degli atleti paralimpici, offrendo una vetrina importante per lo sport paralimpico italiano.

La Bossoni Brescia Art Marathon si arricchisce di un nuovo prestigioso riconoscimento: nel 2026 ospiterà i Campionati Italiani FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) di mezza maratona. Un’assegnazione che conferma Brescia come punto di riferimento nazionale per l’atletica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Bossoni Brescia Art Marathon: assegnati i campionati italiani paralimpici di mezza maratona

