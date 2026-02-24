Alessia figlia di Peppe Vessicchio a Non è la TV | In prima fila a Sanremo invitati solo i figli di Baudo

Alessia, figlia di Peppe Vessicchio, ha rivelato in diretta a Non è la TV che solo i figli di Baudo sono stati invitati in prima fila a Sanremo. La cantante ha spiegato di aver assistito alla selezione e di aver notato una disparità negli inviti, che ha suscitato le sue proteste. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori, mentre Alessia ha espresso il suo disappunto sulla questione. La vicenda continua a sollevare discussioni sul rapporto tra famiglia e manifestazioni pubbliche.

Alessia, figlia di Peppe Vessicchio: «L’ho conosciuto quando avevo 7 anni, voleva darmi il suo cognome. L’occhiolino a Sanremo era per me»Alessia Vessicchio, figlia del noto direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, rivela il loro legame speciale e il gesto significativo di suo padre.

Peppe Vessicchio, la figlia Alessia: ho detto no al cognome e all’adozioneAlessia Grieco, conosciuta come Alessia Vessicchio, ha condiviso un aspetto personale della sua vita, rivelando una scelta significativa fatta in ambito familiare.

Alessia, chi è la figlia di Peppe Vessicchio: età, lavoro, adottata/ Ho conosciuto papà quando avevo 7 anniAlessia, chi è la figlia di Peppe Vessicchio: perché il Maestro la considerava il suo più grande orgoglio di vita. ilsussidiario.net

#SanRemo- Domani a SanRemo la presentazione della prima Opera d'Italia intitolata a "Peppe Vessicchio" #Evento #SanRemo #Opera #Intitolata #PeppeVessicchio #Presentazione #NanoTV - facebook.com facebook

A Sanremo la presentazione della prima opera d'Italia intitolata a "Peppe Vessicchio". Il nuovo Teatro Comunale di Cardito e il suo programma per il territorio #ANSA x.com