San Vincenzo buoni libro per gli ' studenti meritevoli' | i nomi di tutti i premiati

Venerdì scorso, alla sala consiliare della Torre di San Vincenzo, si è svolta una cerimonia per premiare gli studenti meritevoli, un evento che ha celebrato il loro impegno scolastico e la loro determinazione. La motivazione principale è stata il desiderio di riconoscere i giovani che si sono distinti durante l'anno, consegnando loro dei buoni libro per sostenere gli studi. La sala si è riempita di familiari e insegnanti, tutti pronti a condividere la gioia di questi risultati.

Orgoglio, impegno e soddisfazione hanno caratterizzato la cerimonia che si è svolta venerdì scorso alla sala consiliare della Torre. Sedici studenti di San Vincenzo sono stati infatti premiati prima dell'inizio del consiglio comunale con un buono libro e un attestato, consegnati dal sindaco Paolo.