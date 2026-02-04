Bimbo di 9 mesi affetto da botulismo trasportato al Giovanni XXII di Bari | è fuori pericolo

Un bambino di 9 mesi di Cerignola è stato portato d’urgenza all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. È stato colpito da una grave insufficienza respiratoria, sospettato caso di botulismo. Ora le sue condizioni sono stabili e fuori pericolo.

Un bambino di 9 mesi originario di Cerignola (Foggia), affetto da una grave insufficienza respiratoria legata a un sospetto caso di botulismo, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Il piccolo, giunto in ospedale già intubato nella serata tra l'11 e il 12.

