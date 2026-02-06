Pratola Serra il sindaco sollecita un tavolo tecnico dopo l' ultimo incidente sulla SS7 Bis

Questa mattina a Pratola Serra il sindaco ha chiesto di riunire subito un tavolo tecnico. La richiesta arriva dopo l’ultimo incidente avvenuto sulla SS7 Bis, precisamente nella curva del depuratore Stellantis, dove un’auto è uscita di strada. La strada resta sotto osservazione, e si cerca di capire come evitare altri incidenti simili.

Un’auto è uscita di strada nella mattinata di ieri lungo la SS7 Bis, nel tratto noto come “curva del depuratore Stellantis”. L’episodio si inserisce in una serie di incidenti che da tempo interessano quella porzione di strada, spingendo il sindaco di Pratola Serra, Gerardo Galdo, a sollecitare l’intervento delle autorità competenti.In seguito a diversi contatti con enti pubblici e privati, il primo cittadino ha scritto al prefetto Rossana Riflesso chiedendo l’istituzione di un tavolo tecnico per individuare possibili soluzioni. La comunicazione del sindaco è stata diffusa tramite la sua pagina social, dove Galdo ha dettagliato le azioni intraprese a partire da ottobre scorso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

