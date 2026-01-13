Accusato di omicidio il giudice accoglie la richiesta della procura e scarcera Nouri Hedhili

A Bergamo, il giudice Michele Ravelli ha disposto la scarcerazione di Nouri Hedhili, accogliendo la richiesta della procura guidata dalla pm Maria Esposito, in seguito agli ultimi aggiornamenti dell’inchiesta. La decisione si basa sulle evidenze raccolte e sulle nuove valutazioni processuali, portando alla revoca della custodia cautelare. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Bergamo. Il gip Michele Ravelli ha disposto la scarcerazione di Nouri Hedhili, accogliendo la richiesta avanzata dalla pm Maria Esposito alla luce degli ultimi sviluppi dell’inchiesta. Una decisione maturata dopo l’interrogatorio d’urgenza e soprattutto dopo gli esiti dell’autopsia, che non hanno escluso l’ipotesi di una caduta accidentale. Hedhili era stato fermato per la morte di Hassan Matried, 43 anni, egiziano, precipitato dal tetto dell’abitazione dell’indagato in via Galliano a Verdellino, dove stava svolgendo alcuni lavori. Un’ipotesi ritenuta compatibile con i rilievi effettuati dai carabinieri: il drone ha documentato la presenza di cantieri sul tetto, il luminol la presenza di tracce di sangue, non per forza riconducibili a una colluttazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

