Frode al fisco nel commercio dell’argento sequestrati 15,7 milioni

La guardia di finanza di Arezzo ha scoperto una frode fiscale nel commercio dell’argento. Durante le indagini, sono stati sequestrati 15,7 milioni di euro. L’operazione riguarda un giro di affari legati all’argento puro destinato alle lavorazioni industriali. Gli investigatori hanno individuato irregolarità nelle operazioni commerciali e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti coinvolti. La scoperta mette in luce come alcuni operatori abbiano evaso imposte, nascondendo ingenti somme di denaro. La procura di Arezzo ha già avviato le verifiche

Tempo di lettura: 3 minuti Una presunta frode fiscale nel commercio dell'argento puro per lavorazioni industriali è stata scoperta dalla guardia di finanza di Arezzo. Eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 15,7 milioni di euro, tra cui 2,2 chili di oro, 150 di argento puro, auto, opere d'arte, immobili e orologi. Sono 15 gli indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, 9 le società segnalate per responsabilità amministrative da reato. Impegnatii 80 finanzieri, anche in perquisizioni, nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L'Aquila, Pescara, Catania, Messina.

