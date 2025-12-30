Poste Italiane | dal 3 gennaio al via il ritiro delle pensioni in provincia di Salerno

A partire dal 3 gennaio, le pensioni del mese di gennaio saranno disponibili presso i 288 uffici postali della provincia di Salerno. I pensionati potranno ritirare le somme dal primo giorno di pagamento, mentre per i titolari di strumenti come Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, le pensioni saranno accessibili dagli stessi giorni. Questo aggiornamento riguarda tutte le sedi postali della provincia, garantendo un servizio puntuale e affidabile.

Nei 288 uffici postali della provincia di Salerno, le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che.

