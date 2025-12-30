Poste Italiane ad Avellino e provincia a partire dal 3 gennaio saranno in pagamento delle pensioni

A partire dal 3 gennaio, Poste Italiane provvederà al pagamento delle pensioni presso tutti gli uffici postali della provincia di Avellino. La somma sarà disponibile per i pensionati e i titolari di Libretto di Risparmio o Conto BancoPosta. La comunicazione riguarda i 160 uffici postali della zona, garantendo un servizio puntuale e accessibile a tutti i beneficiari.

Poste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta.

