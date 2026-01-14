Raccolta rifiuti posticipata per la partita | cambia il calendario in centro a Como | le vie interessate

In occasione della partita Como–Milan del 15 gennaio 2026, alle ore 20.45, alcune vie del centro di Como vedranno modifiche al calendario della raccolta rifiuti. Per motivi di ordine pubblico, la distribuzione dei servizi sarà posticipata rispetto alla normale programmazione. Le vie coinvolte saranno comunicate prossimamente, al fine di garantire un servizio efficace e minimizzare eventuali disagi durante l’evento.

In previsione dell'incontro calcistico Como–Milan in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20.45, per ragioni di ordine pubblico è stato disposto il posticipo della raccolta dei rifiuti nelle vie interessate dall'evento.La raccolta delle frazioni di organico, carta e indifferenziato.

