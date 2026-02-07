Acireale proseguono le operazioni di pulizia a Stazzo dopo il ciclone Harry

Le squadre di lavoro continuano a rimuovere detriti e rifiuti dalla frazione Stazzo di Acireale, dove il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni e disagi. Le strade sono ancora piene di foglie, rami e altri detriti, e le operazioni di pulizia non si fermano. La comunità aspetta che tutto torni alla normalità.

Proseguono senza sosta le operazioni di pulizia nella frazione Stazzo di Acireale, colpita dal ciclone Harry. Sul posto il sindaco, Roberto Barbagallo, e l'assessore alla Protezione civile, Giuseppe Vasta, hanno seguito personalmente il lavoro delle squadre impegnate, del personale comunale.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

